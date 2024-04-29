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Premier Lig takımından Arda Güler için çılgın teklif

Premier Lig takımından Arda Güler için çılgın teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler için astronomik bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Premier Lig'den dev bir teklif geldi.

İspanya merkezli Defensa Central'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Arda Güler'i renklerine bağlamak için 50 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

Arda Güler ayrılmak istemiyor

Haberde; İngiliz ekibinin Arda'yı çok istediği ve onun üzerine bir gelecek planlaması yapmayı planladığı belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife ne yanıt vereceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Önceki hafta sonu Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve takımının galibiyet golünü atan Arda Güler, kesinlikle Real Madriden ayrılmak istemiyor. Oyuncusuna çok güvenen Carlo Ancelotti de Arda'nın gelecek sezon takımda kalacağını ifade etmişti.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 2 gol kaydeden Arda Güler, transferin gerçekleşmesi durumunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın rekorunu kırarak tarihte en fazla bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olacak.

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