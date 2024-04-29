Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilmedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yapılan başkanlık seçimlerinden yine sonuç çıkmadı. Seçimin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi ilk kez sandık başına gitti.

Seçimin ilk 25 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Her 5 oylamada bir yenilenen ve 6'ncı kez yapılan seçimlere, bugün 26'ncı tur oylamayla devam edildi.

Anayasaya göre salt çoğunluk sağlanamadığı için yeni adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlerde bugün, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday oldu. 318 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada; Akarca 101, Kerkez 109, Şentürk 99 oy aldı.

Ayrıca 9 oy geçersiz sayıldı. Oylamada 27'nci tura geçildi. Anayasaya göre; adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylama devam edecek.