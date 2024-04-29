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AK Parti yerel seçimlerde neden oy kaybetti? Halka soruldu ankette ezici sonuç

AK Parti yerel seçimlerde neden oy kaybetti? Halka soruldu ankette ezici sonuç

Asal araştırma 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin neden oy kaybettiğine ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre neden olarak ilk sırada yüzde 51.9 ile Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı yer aldı.

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31 Mart yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de değişim sinyalleri verdi.

Önümüzdeki haftalarda AK Parti'de alınacak kararlar merakla bekleniyor.

Anket şirketleri de 3 büyük şehir başta olmak üzere AK Parti'nin bazı bölgelerde neden oy kaybettiğine ilişkin araştırma yapıyor.

AK Parti neden oy kaybetti?

Asal araştırma vatandaşlara AK Parti'nin oy kaybetmesinin nedenini sordu. İşte sonuçlar:

AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?

Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9
Emekliler:%13.4
Yanlış adaylar:%12.5
Mülteciler sorunu:%4.0
AK Parti yönetiminin halktan kopması:%3.8
Sokak hayvanları:%2.0
CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5
Adaletsizlik:%1.4
Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2
İsrail ile ticaret:%0.7
Kürt sorunu:%0.6
Diğer:%3.1
Fikrim yok/Cevap yok:%3.9

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