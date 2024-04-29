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8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi

8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi

"Türk siyasetinde Mehmet Sekmen dışında, sekiz kez mazbata alan başka isim var mı acaba?" diye soran Sabah yazarı Yavuz Donat, bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi ve Sekmen'in yaşam öyküsünün siyaset bilimi okullarında ders olarak okutulması gerektiğini belirtti.

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İlçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, milletvekilliği...  31 Mart yerel seçiminde Mehmet Sekmen yüzde 50.4 oyla yeniden seçildi. Sabah yazarı Yavuz Donat, Sekmen'in 8. kez mazbata aldığını yazdı.

Yavuz Donat yazısında şunları kaydetti:

Türk siyasetinde Mehmet Sekmen dışında, sekiz kez mazbata alan başka isim var mı acaba?

Bir dönem... İstanbul- Samandıra... Belde Belediye Başkanlığı.
İki dönem... İstanbul-Kartal... İlçe Belediye Başkanlığı.
İki dönem... Milletvekilliği.Üç dönem... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı.
Sekmen... 31 Mart 2024'te seçimi kazanıp, mazbatasını alırken... "Bu benim sekizinci mazbatam" dedi.
Tebrikler... Büyük başarı.
Yaşam öyküsü, siyaset bilimi okullarında ders olarak okutulmalı.

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