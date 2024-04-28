Alanyaspor farka koştu! 6 gol!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulsporlu konuk etti. Karşılaşma Alanyaspor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. hafftasında Corendon Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
Akdeniz ekibinin gollerini Oğuz Aydın Nicolas Janvier(2), Jure Balkovec, Ahmed Hassan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 48'e yükseltirken, İstanbulspor 16 puanda kaldı.