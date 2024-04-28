Trabzonspor 2-0'dan döndü! Onuachu şov!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer rakibini 2-0'dan geri dönerek 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede 12. dakikada Sorescu gol perdesini açtı. Ardından konuk takımdan Draguş 21. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Bu gollerle ilk yarı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Onuachu ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi. 65. dakikada bu kez bordo-mavililerde Bardhi sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Maçın 66. dakikasında Onuachu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Nijeryalı golcü Onuachu yeniden ağları havalandırmayı başardı ve hatt-trick yaptı.

Bu gollerle maç Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor 58 puanla lide 3. sırada yer alıyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçının önemli anları

Karşılaşma sona erdi.

90'+6' Maçın sonunda en az 6 dakika daha oynanacak.

69'GOL! Onuachu skoru 4-2 yaptı. Ceza sahası içine gelen ortada topu göğsüyle kontrol eden Onuachu, penaltı noktasında topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

66'GOL! Onuachu, Trabzonspor'u 3-2 öne geçiren golü attı. Ceza sahasında topla buluşan Onuachu kaleciyi de geçerek önünü boşalttı ve top boş kaleye gönderdi.

65'GOL! Enis Bardhi skoru 2-2 yapan golü attı. Onuachu'nun pasında ceza yayında topla buluşan Enis Bardhi'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

64'Draguş sol kanattan içeri ortaladı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

50'GOL! Trabzonspor, Paul Onuachu'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi! Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Onuachu yakın köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

50'Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Arif penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Kaleci Nita yükseldi ve Trabzonsporlu oyunculardan önce topu kaptı.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısına Gaziantep FK başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'+1' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

37'Maxim sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top üstten dışırı çıktı.

27'Sorescu ceza sahasına girerken pasını Draguş'a verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Draguş yakın köşeye sert bir şut çekti ancak top direkten geri döndü.

21'GOL! Denis Draguş skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattan içeri giren Draguş çaprazdan kaleyi yokladı. Draguş'un ceza sahasının sağından yaptığı şık vuruşta top ağlara gitti.

20'Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top doğrudan kalecinin kucağına gitti.

12'GOL! Gaziantep FK, Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. M'Bakata sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Sorescu'nun vuruşuyla top ağlara gitti.

3'Trabzonspor'da Visca topla birlikte ceza sahasına girerken Pepe'ye pasını verdi ancak Pepe'nin gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

1'Karşılaşma Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Trabzonspor - Gaziantep FK ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus