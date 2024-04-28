BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı gerçekleştirmesine ilişkin haberi alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

Bu haberin, "Ülkeye dış kaynak gelmiyor" iddialarına yerinde bir yanıt olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a, reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

ÖNCEKİ HABERLER
Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu
Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu
Rezervasyon sonrasında fazla para istendiği iddiası! O otele denetleme
Rezervasyon sonrasında fazla para istendiği iddiası! O otele denetleme
Porsche 911 GT3 RS'in tercihi Goodyear oldu
Porsche 911 GT3 RS'in tercihi Goodyear oldu
EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi! Okan Müderrisoğlu kurultay sonrası değişimi yazdı
İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi sona erdi! Okan Müderrisoğlu kurultay sonrası değişimi yazdı
Bakanlıktan flaş adım! Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Bakanlıktan flaş adım! Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı
Konya'da 18 yaşındaki Rıza'nın akıllara durgunluk veren ölümü
Konya'da 18 yaşındaki Rıza'nın akıllara durgunluk veren ölümü
EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi
EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi