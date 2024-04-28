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EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EKPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Mayıs'ta saat 23.59'da sona erecek.

Bu internet sayfasında cevap anahtarının yüzde 10'u da erişime açıldı.

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