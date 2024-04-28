Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Kayserispor'un gollerini 45+2. dakikada Boa Morte ve 57'de Mehdi Bourabia kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Ayrıca sarı-kırmızılılarda Mehdi Bourabia 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Pendikspor 30 puanda kaldı. Kayserispor ise 40 puana yükseldi.
Ligin 35. haftasında Kayserispor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Pendikspor ise Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.
Pendikspor - Kayserispor ilk 11'ler
Pendikspor: Burak, Erdem, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut.
Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Nazon.