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Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u devirdi

Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Kayserispor'un gollerini 45+2. dakikada Boa Morte ve 57'de Mehdi Bourabia kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 7. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.

Ayrıca sarı-kırmızılılarda Mehdi Bourabia 90. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından 4 maçtır kazanamayan Pendikspor 30 puanda kaldı. Kayserispor ise 40 puana yükseldi.

Ligin 35. haftasında Kayserispor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Pendikspor ise Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Pendikspor - Kayserispor ilk 11'ler

Pendikspor: Burak, Erdem, Alpaslan, Murat, Nuno, Ndiaye, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut.

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Nazon.

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