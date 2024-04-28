BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  SPOR

Fransa'da şampiyon bir kez daha PSG

Fransa'da şampiyon bir kez daha PSG

Fransa Ligue 1'de bitime 3 hafta kala, Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 yenilmesi sonrası lider konumla bulunan PSG, şampiyonluğu garantiledi.

Abone ol

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'nun Olimpik Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligue 1'in 31. haftasında Olimpik Lyon, sahasında Monaco'yu 22. dakikada Alexandre Lacazette, 26. dakikada Said Benrahma ve 84. dakikada Malick Fofana'nın attığı gollerle 3-2 yendi. Lyon, bu galibiyetle puanını 44 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Monaco'nun mücadeledeki gollerini ise 1 ve 60. dakikalarda Wissam Ben Yedder attı.

Bu sonucun ardından 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Paris ekibi, üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim
Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!
Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!
Alanyaspor farka koştu! 6 gol!
Alanyaspor farka koştu! 6 gol!
Trabzonspor 2-0'dan döndü! Onuachu şov!
Trabzonspor 2-0'dan döndü! Onuachu şov!
Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u devirdi
Kayserispor deplasmanda Pendikspor'u devirdi
Göztepe 2 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de!
Göztepe 2 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de!
Fenerbahçe'ye kötü haber! Bilek bağında kopma...
Fenerbahçe'ye kötü haber! Bilek bağında kopma...
Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu
Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomide "güven" ve "öngörülebilirlik" vurgusu
Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu
Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahibini buldu