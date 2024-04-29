CHP belediyelerde tasarrufa başladı Denizli'de 45 makam aracı iade edildi

Hükümetin tasarruf hamlesine CHP de katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ardından bir tasarruf açıklaması da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

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Manisa'da CHP'li belediyeleri ziyaretinde konuşan Özel, gelecek haftayı işaret etti.

CHP’li belediyelere israf ve tasarruf genelgesi göndereceklerini duyurarak “Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye’de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız” ifadelerini kullandı.

"Herkes belediyeye kendi aracıyla gelecek"

Tasarruf, makam araçlarından başlayacağını belirten Özel “Dün Denizli’deydik 45 tane makam arabası iade edildi. Herkes belediyeye kendi aracıyla gelecek. Havuzdaki arabadan kamu görevi çerçevesinde ihtiyacını karşılayacak, kendi arabasıyla eve gidecek” dedi.

Özgür Özel, tasarruf uygulamaları için "Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz” dedi.