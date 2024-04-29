Türk Telekom Ventures'ın yatırım değeri 190 milyon dolar

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan: "Türk Telekom Ventures'ın 2018'den bu yana yatırım yaptığı 21 girişimin toplam portföy değeri 190 milyon dolara ulaştı"

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, girişimcilik için Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'u 2013 yılında hayata geçirerek 111 girişime 32 milyon TL nakit desteği veren Türk Telekom, girişimcilere birçok fayda sunarak yerli fikirlerin dünyaya açılmasında ve 35 milyon doları aşan yatırım almasında köprü görevi üstlendi.

Girişimlere verdiği desteği bir üst seviyeye taşıyarak 2018 yılında Girişim Sermayesi Şirketi Türk Telekom Ventures'ı kuran Türk Telekom'un, bugüne kadar yatırım yaptığı girişimlerin değeri 190 milyon doları buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerle buluşturmakla kalmayıp bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesine geçtiklerini vurguladı.

Özhan, 'Yerli fikirleri destekleyerek ekonomik ve teknolojik ilerlemeye katkı sunuyor, girişimlerimizin dünyaya açılmasına öncülük ederek ülkemize katma değer sağlıyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, yarının teknolojilerini üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak adına 2013 yılından bu yana girişimcilere büyük destek sağlıyor.



Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT ile teknoloji birikimini aktararak yenilikçi fikirlerin büyümesine rehberlik eden Türk Telekom, nakit desteği ve sayısız fırsat sunarak girişimleri uçuşa geçiriyor.' ifadelerini kullandı.

Ekonominin kaldıracı haline gelen girişimcilik ekosistemine verdiği desteği 2018 yılında Türk Telekom Ventures'ı kurduklarını hatırlatan Özhan, yenilikçi fikirlerin taşınmasında lokomotif görevi üstlendiklerini kaydetti.

Özhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye'nin iletişim tarihinde kilometre taşlarını döşemiş bir şirket olarak ekonomik ve teknolojik ilerlemenin anahtarının girişimcilik olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. 2018'den bu yana yatırım yaptığı 21 girişimin toplam portföy değeri 190 milyon dolara ulaşan Türk Telekom Ventures, ABD Silikon Vadisi'nde yer alan ofisiyle yerli girişimlerin dünyaya açılmasına olanak sunuyor.



Girişimleri her konuda destekleyerek uçuşa geçiren Türk Telekom PİLOT, girişimcilerin Stanford Üniversitesi'nde özel tasarlanan bir programda eğitim almasını sağladı. Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna, yerli girişimlerimizi dünyaya açılmasında köprü rolü üstlenerek öncülük ediyoruz. Yerli ekosistemi destekleyerek yenilikçi fikirleri yarınlara taşımaya kararlıyız.'