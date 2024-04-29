BIST 9.973
DOLAR 32,42
EURO 34,83
ALTIN 2.429,70
HABER /  SPOR

Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü

Ankaraspor-Nazilli maçında şut bile çekilmedi Zonguldak Kömürspor küme düştü

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında alenen şike yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şut dahi çekilmeyen karşılaşma sonrası Zonguldak Kömürspor küme düşerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bir paylaşım yaparak, konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Abone ol

FF 2. Lig Beyaz Grup’da mücadele den Zonguldak Kömürspor, Kırşehir FK’yı konuk etti. Kümeyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı Kömürspor 3-2 kazandı kazanmasına fakat Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı golsüz beraberlikle sona erdiği için küme düştü.

Ancak Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında istatistikler görenleri şaşkına çevirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup bir açıklama paylaştı.

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor! Konunun takipçisi olacağım!"

Eğer bu karşılaşmada Nazilli Belediyespor mağlup olsaydı, Zonguldak temsilcisi kümede kalma umutlarını son haftaya taşıyacaktı.

ÖNCEKİ HABERLER
8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi
8 mazbatalı başkan! Sabah yazarı Yavuz Donat 'Ders olarak okutulmalı' dedi
Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Tekin net cevap verdi
Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Tekin net cevap verdi
İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Genel başkan oldu ilk istifa geldi
İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Genel başkan oldu ilk istifa geldi
Yasal düzenlene gerekli dedi Cevdet Yılmaz duyurdu! Meclis gündemine gelecek
Yasal düzenlene gerekli dedi Cevdet Yılmaz duyurdu! Meclis gündemine gelecek
CHP belediyelerde tasarrufa başladı Denizli'de 45 makam aracı iade edildi
CHP belediyelerde tasarrufa başladı Denizli'de 45 makam aracı iade edildi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Müşterinin Türk olduğu ortaya çıkınca 120 avro fark alan Antalya'daki otelden açıklama
Müşterinin Türk olduğu ortaya çıkınca 120 avro fark alan Antalya'daki otelden açıklama
Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı İnter maç sonu şampiyonluk turu attı
Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı İnter maç sonu şampiyonluk turu attı
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!
Meclis'te yeni anayasa görüşmeleri bu hafta başlıyor!
Fransa'da şampiyon bir kez daha PSG
Fransa'da şampiyon bir kez daha PSG
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim
Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!
Samet Gümüş Avrupa Şampiyonu!