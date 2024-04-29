Üniversiteli Zehra'nın kahreden ölümü!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Abone ol
Zeliha Güneş (24) bisikletiyle dolaşmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine geldi. Sezai Ç. (65) idaresindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, seyir halindeki Zeliha Güneş'e çarptı.
Soruşturma başlatıldı
Kazada ağır yaralanan ÇOMÜ öğrencisi Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zeliha Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.