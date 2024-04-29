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Türk Hava Yolları, 235 uçak için Airbus ve Boeing ile görüşüyor

Türk Hava Yolları, 235 uçak için Airbus ve Boeing ile görüşüyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 235 uçak için hem Airbus hem de Boeing'le müzakere ettiklerini açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY-Airbus-Rolls Royce işbirliğiyle uygulamaya alınacak Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı'nın tanıtım toplantısındaki açıklamalarda bulundu.

235 uçak için hem Airbus hem de Boeing'le müzakere ettiklerini belirten Bolat, "Boeing'deki üretim sıkıntıları ve kalite problemi sürüyor, sorunların sona ermesini bekliyoruz onun için filo planımızdaki 235 uçak için karar verirken acele etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bolat, THY'nin her zaman Airbus ve Boeing arasında dengeli bir politika izlediğini kaydetti.

Bolat, "Yeni projelerin belirlenmesi, endüstrinin ihalelere önceden hazırlanması ve belirlenen projelerin uygunlanması için oluşturulan STEP programı rekabet gücümüzü katlayacak. THY ve Airbus Türkiye'deki havacılık ve uzay sanayi şirketlerinin katılacağı STEP programını başlattı. THY, Airbus ve Rolls-Royce işbirliği kapsamında Rolls-Royce potansiyel bir bakım ve onarım operasyonunun kurulması ve tedarik zinciri çözümleri dahil Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanmasını araştıracak" dedi.

THY
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