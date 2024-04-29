Novartis 9'uncu kez "En İyi İşverenler" listesinde yer aldı

Novartis Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörü Özlem Sökmen: "Novartis olarak, mutlu ve tatmin duygusu yüksek çalışanların sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğuna inanıyoruz" dedi

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Novartis Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmada 9'uncu kez 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Novartis Türkiye, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen '2024 Türkiye'nin En İyi İşverenleri' araştırmasında üst üste 9. kez 'En İyi İşveren' listesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Türkiye İnsan Kaynakları ve Organizasyon Direktörü Özlem Sökmen, listede yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sökmen, 'Novartis Türkiye'nin üst üste 9'uncu kez 'En İyi İşverenler' listesinde yer alması, çalışan refahı ve memnuniyetine öncelik veren bir işyeri kültürünü teşvik etme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Novartis olarak, mutlu ve tatmin duygusu yüksek çalışanların sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğuna inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Novartis Türkiye olarak, ekiplerinin başarılarından ve çalışan odaklı uygulamalarının takdir edilmesinden büyük gurur duyduklarının altını çizen Sökmen, listede yer almaya devam etmelerinin profesyonel gelişim için anlamlı fırsatlar yaratma, iş-yaşam dengesini teşvik etme ve yenilikçi kültürü daha da geliştirme yönündeki çabalarını yansıttıklarını aktardı.

Novartis Türkiye olarak, ekiplerinin başarılarından ve çalışan odaklı uygulamalarının takdir edilmesinden büyük gurur duyduklarının altını çizen Sökmen, listede yer almaya devam etmelerinin profesyonel gelişim için anlamlı fırsatlar yaratma, iş-yaşam dengesini teşvik etme ve yenilikçi kültürü daha da geliştirme yönündeki çabalarını yansıttıklarını aktardı.

Sökmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Novartis Türkiye'nin her çalışanın kendini değerli hissettiği, saygı gördüğü ve gelişmek için güçlendiği bir iş yeri olarak kalmasını sağlamak için değerlerimizi korumaya ve uygulamalarımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu önemli başarıdaki en büyük rolün sahibi olan tüm Novartis Türkiye çalışanlarına içten teşekkür ederim.'