Devlet Bahçeli bir kez daha bazılarını şapa oturttu! Bahçeli devrim mi yapacak diyenlere kötü haber

Geçtiğimiz günlerde MHP X hesabından yaptığı Ferdi Tayfur şarkısı ile yayına verilen Devlet Bahçeli videosu çok tartışılmış hatta birçok isim tarafından ‘Bahçeli devrime hazırlanıyor’ veya ‘Bahçeli’den Erdoğan’a gönderme’ şeklinde yorumlanmıştı.

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Ama gelin görün ki işler pekte öyle değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 15.30'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelecek. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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