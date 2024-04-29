MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildiAbone ol
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi