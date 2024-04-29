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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

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