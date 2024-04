Hepsiburada ile ON Dijital Bankacılık arasında işbirliği

Hepsiburada müşterileri, ON Dijital Bankacılık ile çevrim içi alışveriş kredisi imkanına kavuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, ülkenin hızla büyüyen dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık ile işbirliğine giderek tüketicilere çevrim içi alışveriş kredisi hizmetiyle destek oluyor.

Hepsiburada müşterilerine özel olarak sunulan ON Dijital Bankacılık çevrim içi alışveriş kredisi, hızlı ve kolay başvuru süreçleri ile alışverişte büyük kolaylık sağlıyor. Hepsiburada alışverişlerinde taksit seçeneklerinden faydalanmak isteyen mevcut ON'lular ya da yeni ON'lu olacak müşteriler, kredi ile ürün satın alma imkanına sahip oluyor.

ON Dijital Bankacılık çevrim içi alışveriş kredisi ile Hepsiburada müşterileri, kredi kartına taksit imkanı olmayan ürünlerde de taksitle alışveriş yapma avantajından faydalanıyor. ON Dijital Bankacılık alışveriş kredisinde, taksitlendirme, avantajlı faiz oranları gibi esneklik sunan farklı ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan, müşterilerine en geniş vadelendirme ve ödeme çözümü alternatiflerini sunmayı hedeflediklerini belirterek,, "Hepsipay olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümlerle, onların alım gücünü artıran, güvenli, hızlı ve pürüzsüz ödeme ve vadelendirme yapabilmelerini sağlayan çözümleri sunuyoruz. ON Dijital Bankacılık platformu ile yaptığımız bu iş birliği de bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz bir çözüm olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Müşterilerin alışveriş deneyimlerini zenginleştirmekten mutluluk duyuyoruz"

Söz konusu iş birliğinin müşterilerine cazip ödeme seçenekleri sunma yaklaşımlarına katkı sağlayacağına değinen Beyhan, "Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret platformu olarak müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunarak onların alışveriş deneyimlerini zenginleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan da ON Dijital Bankacılık platformunun büyüme başarısını sürdürmek hedefiyle yeni iş birliklerini hayata geçirdiklerini aktararak, "Kolay ve rahat bankacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ON Dijital Bankacılık markamızla geçen yıl elde ettiğimiz başarıların devamını getirmek için yeni iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Yeni işbirliğimizin, hem Hepsiburada müşterilerinin çevrim içi alışveriş deneyimini kolay ve hızlı hale getireceğine, hem de ON Dijital Bankacılık'ın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu iş ortaklığı ile Hepsiburada müşterilerinin çevrim içi alışverişte kredi kartı limitlerine takılmadan istedikleri ürünü hızlıca satın alabilmelerine destek olacaklarını ve bundan mutluluk duyduklarını kaydeden Özcan, "İş birliğimizin hayata geçmesinden hemen sonra yaptığımız kampanyamız ile rekabetçi bir oran sunarak oldukça başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Avantajlı faiz oranlarımızla tüketicilere elektronikte yeni bir ödeme yöntemi olarak alışveriş kredisi ile taksitlendirme fırsatı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.