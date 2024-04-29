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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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