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Meteoroloji'den yarın için uyarı geldi! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den yarın için uyarı geldi! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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