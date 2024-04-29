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İngiltere Dışişleri Bakanı duyurdu: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklifi

İngiltere Dışişleri Bakanı duyurdu: Hamas'a 40 günlük ateşkes teklifi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a 40 günlük bir ateşkes teklifinin yapıldığını duyurdu. Cameron, bu teklifin İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında potansiyel olarak binlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti.

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıkladı. 

Reuters'in haberine göre Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklama yapan Cameron, "Gazze'de 40 gün sürecek bir ateşkes için esirlerin bırakılması karşılığında cömert bir teklif var" dedi.

"Rehineler serbest bırakılmadan bu çatışma bitmeyecek" diyen Cameron, şunları ekledi:

"Hamas liderliğinin ve İsrail'e 7 Ekim saldırısından sorumlu olanların Gazze'den ayrılarak, iki devletli çözüm için siyasi bir perspektif oluşturabilmeleri gerektiğine inanıyorum."

Cameron, Hamas'a sunulan teklifin, 40 günlük geçici ateşkes ve İsrailli rehinelere karşılık potansiyel olarak binlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini bildirdi.

İngiliz bakan, "Umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder ve dürüstçe söylemek gerekirse dünyadaki bütün baskı ve gözler bugün Hamas'ın üstünde olmalı, onlara 'Bu teklifi kabul et' demeli' diye konuştu. 

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