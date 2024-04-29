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Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 kişi gözaltında

Kırıkkale'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 kişi gözaltında

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 kişiyi bulundukları yerde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, bir miktar nakit para ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar para ve elektronik materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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