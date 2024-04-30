Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in cüzdanından neler çıktı?

Balıkesir Gönen'de geçen yıl haziran ayında evinden yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili uzun süredir devam eden arama çalışmalarında yeni gelişmeler yaşandı.

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Balıkesir Gönen'de yaklaşık bir yıl önce yürüyüşe çıkıp bir daha dönmeyen ve bulunan kemik parçalarıyla ölümü doğrulanmış olan ekonomist Korhan Berzeg'in evine yakın bir bölgede yeni kafatası ve kemik parçaları bulundu. Bölgede bulunan Berzeg’in kahverengi cüzdanından ise 3 farklı bankaya ait kredi kartı, parçalanmış halde toplu taşıma kartı, sürücü belgesi, kimlik ve bir miktar para çıktı.

Jandarma ekipleri, Berzeg'in kaybolduğu yer olan Armutlu ve Gelgeç mahalleleri arasındaki Fındıklı Deresi mevkisinde yaptıkları detaylı incelemelerde, kafatası parçası ve üç kemik daha buldu. Öte yandan Berzeg'in cüzdanına ulaşıldı.

Cüzdanından neler çıktı?

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde ücretsiz toplu taşıma kartı, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1’i parçalanmış 5 adet 10 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu.

Bölgede çalışmalarına devam eden Jandarma Komando ekipleri, bugün, insana ait olduğu düşünülen 1'i kafatası olmak üzere 3 kemik parçası ile Berzeg'e ait kıyafetlere ulaştı.

Arama çalışmaları kadavra köpekleriyle sürüyor.