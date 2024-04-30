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Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı açıkladı

Acun Ilıcalı satın alacağı yeni takımı açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Slovenya ekibi Maribor'u satın alacağını açıkladı.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni kulübün Maribor olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Sloven basını Sportklub'a yaptığı açıklamada, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

"MARIBOR EN DOĞRU PROJE"
Diğer kulüplere de saygı duyduğunu belirten Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

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