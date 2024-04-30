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Otele "milliyet farkı" incelemesi: Bakan Ersoy'dan açıklama

Otele "milliyet farkı" incelemesi: Bakan Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı 3 aylık turizm verilerini açıkladı. Bir otelde alınan "milliyet farkı" ücreti ile ilgili olarak ise Bakan Ersoy para cezası kesildiğini ve alınan ücretin iade edildiğini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıklamaları şu şekilde: “2024 ilk çeyrek 9 milyon 68 bin ziyaretçi ile kapattık. Geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 16.7’lik artışla gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 60 milyon ziyaretçiydi. 

Aslında yıl sonu planlamasında yüzde 5.8’lik bir artış öngörüyorduk. İlk çeyrek ise yüzde 16.7’lik bir artışla gerçekleşti. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Yılsonu ziyaretçi hedefine uyumlu bir şekilde gidiyoruz. 

Turizm gelirine baktığımızda ise 2024 yılı gerçekleşmesi 8.8 milyar dolar olarak netleşti. Geçen seneki gerçekleşme 55.9 olarak düzeltildi. Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettiğimiz bir yıl olduğunu görüyoruz. 

Alınan ücret iade edildi

Bir otelde yaşanan otel rezervasyonuna yönelik konu. İlgili otel Bakanlığımızca denetim yapıldı. İnceleme sonucunda misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra milliyet farkı şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro karşılığında ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 TL idari para cezası verildi. Firma tarafından alınan ücret farkı misafire iade edildi."

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