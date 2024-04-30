Gazze’de can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535’e, yaralı sayısı ise 77 bin 704’e yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, 207 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 535’e, yaralı sayısının ise 77 bin 704’e yükseldiği aktarıldı.