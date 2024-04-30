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Kütahya'ya şehit ateşi düştü! Gölcük'te yaralanan asker 2 yıl sonra şehit düştü

Kütahya'ya şehit ateşi düştü! Gölcük'te yaralanan asker 2 yıl sonra şehit düştü

27 Eylül 2022 tarihinde Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda meydana gelen kazaca yaralanan er Rıdvan Gürsoy, 2 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybetti ve şehit düştü.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 2 yıl önce geçirdiği kazada yaralanan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 27 Eylül 2022 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy, yaklaşık 2 yıldır yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybederek 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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