Mevduat hesapları için 'vergi' kararı! Dikkat bugün son gün...

Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesinde geri sayım başladı. Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopaj düzenlemesi 30 Nisan'da sona eriyor.

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Normal şartlarda mevduat hesapları için yüzde 15 olarak uygulanan gelir vergisi stopaj oranları, geçici olarak yüzde 5'e çekilmişti. Bu düzenlemenin süresi bugün sona eriyor. Eğer yeni düzenleme yapılmazsa, yeni yatırımcılar mevduat hesaplarındaki faiz getirilerine daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalacaklar.

Türk Lirası'nı değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat olan mevduat faizlerinin yükselmesi, birçok yatırımcı için cazip bir seçenek olmuştu. Bununla birlikte, mevduat hesaplarında uygulanan stopaj avantajı da yatırımcıları cezbetmişti. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak. 30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler ise yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek. Böylece anaparadan elde edilecek faiz getirinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek. Ancak stopaj avantajının devam etmesi bekleniyor.

Milliyet’te yer alan haberde, 100 bin lirayı yüzde 55 oranında yıllık faiz veren bankada mevduata bir aylık bağlandığında faiz geliri 4 bin 583 lira oluyor. 4.583 liralık faizin yüzde 5 stopajı 229 lira tutarken yüzde 15'e yükselirse 687 lira tutuyor. Böylece 458 liralık faiz geliri stopaja kesilmiş oluyor ve mudinin faiz geliri düşmüş oluyor.

Parasını mevduatta değerlendirecek olan kişilerin faiz geliri stopajın yükselmesi halinde gerileyeceğinden dolayı bankalar faiz oranlarını bir miktar daha artırabilir. Ancak bu durumda politika faiziyle bankaların mevduat faizine verdikleri oran arasındaki makas açılacağı için kredi faizleri de bu durumdan olumsuz etkilenebilir.