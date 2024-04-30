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Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bir sivili işkenceyle öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç'te bir sivili işkenceyle öldürdü

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Münbiç ilçesinde alıkoyduğu bir sivili işkence yaparak öldürdüğü bildirildi.

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Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, işgal ettikleri Münbiç'te 25 Nisan'da, evini bastıkları Hayro eş-Şilaş adlı sivile ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan 44 yaşındaki Şilaş'ı alıkoyan terör örgütünün, 27 Nisan'da Şilaş'ın öldüğünü ailesine bildirdiği kaydedildi.

Şilaş'ın alıkonmadan önce sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, Şilaş'ın alıkonulduğu süre boyunca "vahşice" işkence gördüğü, bu nedenle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hayatını kaybettiği vurgulandı.

SNHR, PKK/YPG'li teröristlerin Şilaş'i işkenceyle öldürülmesini kınadı.

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