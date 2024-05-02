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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alındı! Flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı.

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Kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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