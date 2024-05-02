Turkcell Yapay Zeka Maratonu'nda 'Hackathon' zamanı

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle hayata geçirdiği "Zeka Gücü" projesi kapsamında başlatılan "Yapay Zeka Maratonu" tüm hızıyla sürüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, özel yetenekli öğrencilerinin teknolojiye olan meraklarını artırmak, dijital becerilerinin gelişmesine uygun ortam ve imkan sağlamak amacıyla başlatıldı.

Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin 48 şehrindeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) kurduğu 76 "Zeka Gücü" sınıfıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaşan şirket, şimdi de maratonla öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki BİLSEM'lerde eğitim gören 800 lise öğrencisi, maraton kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek online eğitim programına katıldı. Gençler, eğitimlerde veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesinin temellerini öğrendi.

Haftada 10 saat süren eğitimlerle liseliler, Python programını kullanmayı öğrendi, veri görselleştirme üzerine çalıştı, algoritmaların mantığını kavradı ve örnek veri setleriyle proje çözümleri gerçekleştirdi.



Öğrenciler program sırasında eğitmenler ve şirket çalışanlarının verdiği mentörlük desteğiyle yapay zeka ve veri bilimi konusunda bilgi seviyelerini derinleştirdi.

Eğitim alan gençler, maratonun ikinci ayağı olan "Hackathon"a, bireysel ya da ekip olarak katılabilecek. Şriketin dijital ürün ve hizmetleri fizy, Pasaj ve Chatbot için çözümler geliştirecek öğrencilerden finale kalanlar, mayısın son haftası İstanbul’da gerçekleşecek final etabında projelerini sunacak. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Sınıflarda kullanılan dizüstü bilgisayarlar, 3D yazıcılar, proje geliştirmelerini sağlayan robotik kodlama kitleri gibi donanımlarla öğrenciler, problemlere teknoloji tabanlı çözüm üretebilecek beceriler kazanıyor.



Öğrenciler proje kapsamında şimdiye kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'ü aşkın ödül ve şampiyonluk kazandı.