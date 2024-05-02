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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

 Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 35. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

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