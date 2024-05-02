Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona mı erdi? fotoğrafı üniversite sitesinden çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kasım 2023'te rektör olarak atanan Selman Öğüt’ün adı ve fotoğrafları üniversitenin sitesinden çıkarıldı. Selman Öğüt'ten bu değişiklik hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

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30 Kasım 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Selman Öğüt’ün adı üniversitenin web sitesinde çıkarıldı. Esenyurt Üniversitesi’nin sitesindeki rektör bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Nergiz’in fotoğraf ve bilgileri çıkıyor.

Üniversitenin sitesinde rektörün mesajının olduğu “Rektörden” başlıklı bölümde yer alan mesajda da, herhangi bir isim ve fotoğraf bulunmuyor.

Söz konusu değişikliğe ilişkin Esenyurt Üniversitesi’nden ve Selman Öğüt’ten şu ana dek herhangi bir açıklama yapılmadı.