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Novartis, ABD merkezli Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor

Novartis, ABD merkezli Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis'in, kanser ilaçları alanındaki konumunu genişletmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Mariana Oncology, Novartis'in 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Ayrıca hissedarlara gelecekteki başarılara bağlı olarak 700 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.

Novartis, daha önce de gen terapileri konusunda çalışmalar yapan ABD'li Vedere Bio, İsviçreli Arctos Medical'ı, İngiliz gen tedavi şirketi Gyroscope Therapeutics'i ve Alman kanser ilacı geliştiricisi MorphoSys'ı satın almak için anlaşmalar yapmıştı.

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