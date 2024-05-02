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Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak

Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak

Spor kamuoyunda yer alan iddialara göre; Galatasaray taraftarının sevgilisi Erden Timur, eşinin sağlık sorunları nedeniyle yeni dönemde yönetimde yer almayacak.

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Trendyol Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken, liderliğini sürdüren ve adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da bir yandan Olağan Genel Kurul için gün sayılıyor.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu yönetimde Dursun Özbek listesinde olmayacağı iddia edildi.

Hastalığı nedeniyle eşinin yanında olmak isteyen Timur'un Özbek'ten izin istediği konuşulurken, konuyla ilgili taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Timur'un yeni yönetimde yer almayacağı iddiaları ise sosyal medyada gündem yarattı. Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonlukta büyük emeği geçen Timur'un yönetimde kalmasını isteyen Galatasaray taraftarı ise adeta isyan etti ve Tİmur'u aldığı ayrılma kararını gözden geçirmeye davet etti.

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