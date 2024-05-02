İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu güne Gazze'nin kuzeyinde ilk kez, bir anaokulu yeniden faaliyete geçti.

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Saftavi mahallesinde öğrencilerini kabul eden anaokulu, savaşın etkilediği çocuklara çeşitli aşamalarda psikolojik destek ve rehabilitasyon programları veriyor.

Okul müdürü İkram Halala, "Savaş sonrası ailelerin de talebi üzerine okulumuzu tekrar faaliyete soktuk. Çocuklara hem aktiviteler hem de psikolojik destek ve rehabilitasyon programları düzenleyerek onlara savaşın yaşattığı olumsuzlukları unutturmaya çalışıyoruz." dedi.