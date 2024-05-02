BIST 10.155
DOLAR 32,36
EURO 34,72
ALTIN 2.392,87
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti. Uzun, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığının 45 yönetim kurulu üyesinden 33'ünün istifa ettiğini belirtti.

Abone ol

Uzun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2023 ve 2024 seçimlerinde partinin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki "muhalefete muhalefet etme" söyleminin seçmen nezdinde kabul görmediğini söyledi.

İYİ Partinin oylarının günden güne eridiğini ifade eden Uzun, "Partimize zarar vermemek için genel merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç, ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık." dedi.

Partisinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in seçimlerin ardından kongre kararı alarak aday olmayacağını belirttiğini anımsatan Uzun, Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatları, kurucular kurulu üyesi, Yomra Belediye Başkanı ve seçilmiş üst kurul delegeleriyle olağanüstü kurultayda aday olan Trabzonlu Koray Aydın'ın yanında "dimdik" durduklarını, yanında duramayanları ise yadırgadıklarını belirtti.

İYİ Partiden Türkiye'de iki kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, il kongresinde üst kurul delegesi seçilmiş olmasına rağmen bu olağanüstü kurultayda oy kullanamadığını kaydeden Uzun, oy kullanamayanların sadece Mustafa Bıyık ile sınırlı kalmadığını savundu.

Uzun, şunları kaydetti:

"Bize göre kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan, dahası elinden alan bir İYİ Partinin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir. Bu şartlar altında, inandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Partide siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak, başkanlıktan, teşkilatlardaki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür."

Erdal Uzun, İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığının 45 yönetim kurulu üyesinden 33'ünün istifa ettiğini sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
İYİ Parti'de bir istifa daha! Yaşanan bu olaylardan sonra... İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Genel başkan oldu ilk istifa geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya sert çıktı: İbretle takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya sert çıktı: İbretle takip ediyoruz
Gazze'nin kuzeyinde ilk kez bir anaokulu yeniden faaliyete geçti
Gazze'nin kuzeyinde ilk kez bir anaokulu yeniden faaliyete geçti
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak
Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak
Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt
Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona mı erdi? fotoğrafı üniversite sitesinden çıkarıldı
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona mı erdi? fotoğrafı üniversite sitesinden çıkarıldı
Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için istenen hapis cezası belli oldu
Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için istenen hapis cezası belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ziyaret etti
Türkiye'den Irak'ın Türkiye sınırı yakınına üs kurmasıyla igili açıklama
Türkiye'den Irak'ın Türkiye sınırı yakınına üs kurmasıyla igili açıklama
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Turkcell Yapay Zeka Maratonu'nda 'Hackathon' zamanı
Turkcell Yapay Zeka Maratonu'nda 'Hackathon' zamanı