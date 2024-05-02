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TBMM'de Fransa'ya karşı bildiri! Tezkere kabul edildi

TBMM'de Fransa'ya karşı bildiri! Tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresi ile Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararı kınandı.

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TBMM'de siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerinin görüşmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "Fransa Ulusal Meclisinin Kararına Karşı Bildiri" başlıklı tezkere okundu.

"Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024'te kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldaniler'le ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılan tezkerede, kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin, Türkiye'ye karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığının olmadığı belirtildi.

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz. Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya yaratmaya gayret etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak, parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar, kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli haksız ve hukuksuz bu kararı, en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

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