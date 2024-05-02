Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Özel’i genel merkez kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.
Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.