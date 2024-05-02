BIST 10.186
DOLAR 32,36
EURO 34,62
ALTIN 2.384,73
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki kritik görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Özel’i genel merkez kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Novartis, ABD merkezli Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor
Novartis, ABD merkezli Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor
İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti
İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, partisinden istifa etti
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya sert çıktı: İbretle takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya sert çıktı: İbretle takip ediyoruz
Gazze'nin kuzeyinde ilk kez bir anaokulu yeniden faaliyete geçti
Gazze'nin kuzeyinde ilk kez bir anaokulu yeniden faaliyete geçti
Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak
Erden Timur Galatasaray'da yeni dönemde yer almayacak
Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt
Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona mı erdi? fotoğrafı üniversite sitesinden çıkarıldı
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona mı erdi? fotoğrafı üniversite sitesinden çıkarıldı
Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için istenen hapis cezası belli oldu
Dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu için istenen hapis cezası belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ziyaret etti
Türkiye'den Irak'ın Türkiye sınırı yakınına üs kurmasıyla igili açıklama
Türkiye'den Irak'ın Türkiye sınırı yakınına üs kurmasıyla igili açıklama