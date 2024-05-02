ABD Başkanı Biden'dan Filistin'e destek gösterileri hakkında açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri hakkında "Amerikan halkı sesini duyurur, barışçıl gösteriler bizim geleneklerimizdendir. Ama biz hukuksuz bir devlette değiliz, düzen ayakta kalmalı" dedi.

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ABD Başkanı Biden'ın ülkesinin üniversitelerinde bir süredir devam eden Filistin'e yönelik destek gösterileri ve bu gösterilere müdahale edilmesi sonrası yaşanan olaylara ilişkin açıklamaları şöyle:

ABD’nin iki temel prensibi test edildi. Birincisi, ifade özgürlüğü ve insanların seslerini duyurabilmesi için barışçıl şekilde toplanması. İkincisi ise hukukun üstünlüğü. İkisi de uygulanmalı. Biz, insanları susturan otoriter bir devlet değiliz. Amerikan halkı sesini duyurur, barışçıl gösteriler bizim geleneklerimizdendir. Ama biz hukuksuz bir devlette değiliz, düzen ayakta kalmalı.

Gösteri hakkı var, ama kaos yaratma hakkı yok

Açık konuşalım; şiddet içeren gösteriler koruma altında değildir, barışçıl gösteriler koruma altındadır. Kamu malına zarar vermek barışçıl gösteri değildir; vandallık, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak ve dersler iptal ettirmek, tehdit etmek, insanların gözünü korkutmak, barışçıl gösteri değildir, bunlar yasaya aykırı. Bakın, muhaliflik demokrasi için önemlidir, ama muhalefet düzenin bozulmasına neden olmamalı. Gösteri hakkı var, ama kaos yaratma hakkı yok. İnsanların eğitim hakkı, mezuniyet hakkı, saldırıya uğrama korkusu olmadan kampüste dolaşma hakkı vardır. ABD’de hiçbir kampüste antisemitizm veya Yahudi öğrencilere şiddet tehdidi olmamalı. Nefret dili olmamalı, ister antisemitizm, ister İslamofobi, ister Arap-Amerikan veya Filistinli-Amerikan öğrencilere ayrımcılık; ırkçılığa ABD’de yer yok.”