Yaşar Güler: Bazı dostlar PKK/YPG'ye eğitim veriyor, aklımızla dalga geçmesinler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin flaş mesajlar verdi. Terörle mücadele esasının değiştiğini vurgulayan Güler "Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz." diye konuştu.

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Irak'la yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Bakan Güler "Biz KYB'ye söylüyoruz, en son toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ettiler. Bu terör örgütünden arının, kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik" dedi.

Irak'ın kuzeyine nasıl bir operasyon planlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak teması ve terörle mücadele süreci nasıl gelişti? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, merak edilen sorulara CNN Türk'te cevap verdi.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK, 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.

22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ciddi toplantılar serisi yapıldı. Yıllardır tüm Avrupa'nın Amerika'nın terör örgütü dediği PKK'ya Iraklı komşularımız demiyordu ve biz çok ısrarcı olduk. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar için de zor bir durum. Yasaklanmış örgüt ifadesini kabul ettiler.

Biz KYB'ye hepsine söylüyoruz, en son toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ettiler. Bu terör örgütünden arının kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik. Tedbirlerin hepsi masada duruyor.

"Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik"

Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz. Artık örgüt yıllardır rahat yaşadığı yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız ve yapacağız.

Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok. Böyle bir şeyi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK'yla ilgisi YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar.

"Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık"

Bugün Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Günde 40 bin varili geçtik. Yıl sonunda bakanlığımızın gayretiyle 100 bin varili geçeceğiz. Bugün 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak Hakkari yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak bunun bir mesaj olması lazım. PKK teröründen yurt içinde söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz"

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nun türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele en tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğüse mücadele eden yok.

"Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı"

Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağın bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.

Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız. Ülkenin sınırlarına saygı bizim her komşumuz için geçerli. Astana görüşmelerinde görüşüyoruz. Bizim kimsenin toprağında petrolünde gözümüz yok. Anayasayı kabul et, seçimlere git, kazan diyoruz. Biz bunu kabul ederiz diyoruz.

Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.

İran'la ilişkiler

Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil.

Hudut güvenliği

Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil. 9-10 ülke bizim hudut güvenlik sistemimizi kendi ülkesinde yaptırmak için bizimle görüşüyorlar. Tedbirin sonu yok. Biz görebildiğimiz kadarıyla aldığımız tedbirlerle girmek mümkün değil. Karşıdan gelen insanlar binlerce km aşıp gelen insanlar ya geçeceğim ya öleceğim diyor. Biz buradan sokmamak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. 60 bin civarında kahraman hudutlarımızda görev yapıyorlar.

Bizim coğrafyamıza baktığımızda dünyanın en pahalı toprağında yaşıyoruz. 60 milyon turist geliyor, 7 iklim yaşıyoruz. Bizim topraklarımız çok değerli. Bu yüzden belada hep başımızda. Bu sebeple silahlı kuvvetlerimizin ilgili kurumlarımızın sürekli hazır olmasını gerektiriyor. Bu ülkemizin durumu bir de bölgemizin durumu var. Biz sürekli hazır olduğumuz için günlük yaşantımızı etkileyen bir şey yok. Dışişleri Bakanımız 3 günde 4 ülkeyi geziyor. Hem ülkemiz hem bölgemiz bunu gerektiriyor.