YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu
31 Mart yerel seçimleri sonrası birçok bölgede yapılan itirazlar ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin sonuçları 6 Mayıs'ta açıklayacak.Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.
Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.
1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.