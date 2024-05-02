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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu

YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu

31 Mart yerel seçimleri sonrası birçok bölgede yapılan itirazlar ile ilgili çalışmalarını sürdüren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kesin sonuçları 6 Mayıs'ta açıklayacak.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

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