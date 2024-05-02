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Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi olumlu bir havada geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Erdoğan ile Özel'in görüşmesine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile ilk olarak Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla görüşmüş, daha sonra da Meclis'te düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda bir araya gelmişti.

Yüz yüze görüşmede, sıcak başlıklar masadaydı. Meclis'te devam eden sivil anayasa trafiği ele alındı. Yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin Gazze diplomasisi ve atılan adımlar da değerlendirildi.

"Olumlu bir havada geçti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin ardından açıklama yaptı. 

Çelik, açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir" bilgisini verdi.

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