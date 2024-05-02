BIST 10.209
DOLAR 32,42
EURO 34,79
ALTIN 2.401,93
HABER /  DÜNYA

İsrail, BM'yi hedef aldı: Guterres'i suçladı

İsrail, BM'yi hedef aldı: Guterres'i suçladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i hedef alarak, “İstikrarsız ve gergin bir ortamda nefreti körüklemeyi ve yalan haberler yaymayı tercih etmek sorumsuzca ve tehlikelidir” dedi.

Abone ol

İsrail Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze Şeridi’nde tespit edilen toplu mezarlar hakkında yaptığı açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İstikrarsız ve gergin bir ortamda nefreti körüklemeyi ve yalan haberler yaymayı tercih etmek sorumsuzca ve tehlikelidir” denildi.

Söz konusu mezarlarda bulunan cansız bedenlerin Filistinliler tarafından gömüldüğü iddia edilen açıklamada, “İsrailli rehinelerin cesetlerini aradık, cesetleri inceledik ve yerlerine iade ettik. Yaydığınız modern zaman kan iftirası tamamen uydurmadır ve sevdiklerinden haber beklerken büyük acılar çeken İsrailli rehinelerin ailelerine hakarettir” denildi.

Guterres, 30 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Gazze'de toplu mezarların bulunduğuna dair haberler beni derinden endişelendiriyor. Bağımsız araştırmacılara derhal erişim izni verilmelidir. Ölenlerin ailelerinin neler olduğunu bilmeye hakkı vardır. Dünyanın, gerçekleşmiş olabilecek uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap sorma hakkı vardır” demişti.

Öte yandan Gazze’deki Nasser Hastanesi’ndeki toplu mezardan 310 kişinin, Şifa Hastanesi’ndeki toplu mezardan ise 380'den fazla kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
Kavgaya müdahale ederken yaralanan jandarma personeli şehit oldu
Kavgaya müdahale ederken yaralanan jandarma personeli şehit oldu
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Hatayspor'da Volkan Demirel, istifa kararı aldı
Hatayspor'da Volkan Demirel, istifa kararı aldı
Ettifaq Başkanı'ndan Berat Özdemir iddiası!
Ettifaq Başkanı'ndan Berat Özdemir iddiası!
YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu
YSK'nın kesin seçim sonuçları açıklayacağı tarih belli oldu
FED'in ilk faiz indirimi ne zaman olacak?
FED'in ilk faiz indirimi ne zaman olacak?
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi
Avcılar'da balkonu çöken bina tahliye edildi
Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama