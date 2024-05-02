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Ettifaq Başkanı'ndan Berat Özdemir iddiası!

Ettifaq Başkanı'ndan Berat Özdemir iddiası!

Gelecek sezon Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Galatasaray, yeni sezonun yapılandırmasına devam ederken Ettifaq Başkanı tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da, kadro büyük bir revizyona uğrayacak.

İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek.

Yerli yıldızlar da gündemde

Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.

Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor.

Ettifaq Başkanı duyurdu

Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer AlMisehal, Takvim'e açıklamada bulundu.

AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı." ifadelerini kullandı.

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