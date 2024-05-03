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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 2 ölü 34 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 2 ölü 34 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geldi.

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Kilis'ten İstanbul istikametine giden Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait 79 AF 880 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

"İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor"

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Kilis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün 02.55'te şarampole devrildiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre 2 vefatımız, 6 ağır olmak üzere 34 yaralımız var. İlk alınan bilgilere göre sürücünün uyuması neticesinde kaza meydana geliyor. Ağırlıklı Aksaray olmak üzere Nevşehir ve Kırşehir'e yaralılarımızı sevk ettik. Ölülerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

"Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim"

Yaralı yolculardan Elif Arık, AA muhabirine, Adana'dan İstanbul'a kızını ziyarete gittiğini anlatarak, kazayla ilgili şunları kaydetti:

"Kaza sonrası sessizlik çöktü, denize düştüğümüzü zannettim. Yanımızdakilere, 'Denize mi düştük.' dedim. Otobüs 4-5 takla attı, çok parçalandı. Çok yaralı var. Otobüsün önünde oturan yolcular şoförün uyuduğunu söyledi."

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