ABD'den Türkiye’nin İsrail'e soykırım davasına müdahil olma kararıyla ilgili açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı Filistin'de soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararıyla ilgili “Bu konuda farklı görüşlere sahip olduğumuz aşikâr ancak bu durum değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez” ifadelerine yer verdi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Danışmanı John Kirby, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı Filistin'de soykırım davasına Türkiye’nin müdahil olma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kirby Türkiye'nin kararı için “Bu konuda farklı görüşlere sahip olduğumuz aşikâr ancak bu durum değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez” ifadelerini kullandı.

Kirby, "Bu konuda olduğu gibi bazı konularda aynı fikirde olmayabiliriz ama yine de müttefikimize değer veriyoruz” dedi.

John Kirby'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteleme sebebinin bu konuyla bağlantılı olup olmadığı da soruldu. ABD'li yetkili, Erdoğan'ın seyahatine ilişkin söyleyecek herhangi bir şeyi olmadığını belirtti.

Ziyaret ertelenmişti?

Erdoğan’ın olası Beyaz Saray ziyaretini ertelediği haberlerinin ardından Beyaz Saray'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıklı olarak uygun bir zamanda Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaret yok" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de, "Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD’ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.