Erdoğan'dan parti kurmaylarına: Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var

31 Mart seçimlerinden sonra 'değişim' tartışmasının başladığı AK Parti'de bazı isimlerin kongreye karşı çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi. Kulislerde Erdoğan'ın "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz." dediği konuşuluyor.

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Yerel seçimlerin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "cesaretle öz eleştirimizi yapacağız" çıkışına rağmen AK Parti'de beklenen değişimin olmamasına yönelik tartışmalar yapılıyor.

Seçim yenilgisinin analiz edildiği AK Parti kulislerinde konuşulanları Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu aktardı.

Kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dediği öğrenildi.

Politika değişikliği

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AK Parti’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor.

Partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldi

Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AK Parti’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor.