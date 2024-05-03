BIST 10.240
DOLAR 32,38
EURO 34,78
ALTIN 2.394,22
HABER /  GÜNCEL

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK nisan ayı enflasyon verilerinin ardından mayıs ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 60'a dayandı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Mayıs ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak netleşti.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69.80 oldu
Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69.80 oldu
Erdoğan'dan parti kurmaylarına: Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var
Erdoğan'dan parti kurmaylarına: Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Okuyan, iş adamlarından Ali Erbaş için araç istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Okuyan, iş adamlarından Ali Erbaş için araç istedi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçında Olympiakos sürprizi
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçında Olympiakos sürprizi
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'den avantajlı skor
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'den avantajlı skor
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 2 ölü 34 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 2 ölü 34 yaralı
Elazığ 4 şiddetinde depremle sarsıldı
Elazığ 4 şiddetinde depremle sarsıldı
Boeing güvenliğine yönelik konuşan bir çalışan daha hayatını kaybetti
Boeing güvenliğine yönelik konuşan bir çalışan daha hayatını kaybetti
İsrail, BM'yi hedef aldı: Guterres'i suçladı
İsrail, BM'yi hedef aldı: Guterres'i suçladı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı